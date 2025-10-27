Bugonia, dai riflettori del Festival del cinema di Venezia una conferma dei migliori talenti europei

Due complottisti rapiscono la potente CEO di una multinazionale, persuasi che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta terra.



Dopo i successi di La Favorita, Povere Creature e Kinds of Kindness, con Bugonia Yorgos Lanthimos torna a dirigere la sua musa Emma Stone, con la quale ha ormai instaurato un sodalizio che è giunto al quarto film consecutivo.

La trama del nuovo film di Lanthimos per certi versi è simile a quella di Eddigton, che è un altro film con Emma Stone che troviamo al momento nelle sale, ma Bugonia arriva a dei livelli più estremi nel rappresentare la psiche dei complottisti rispetto al film di Ari Aster (che figura anche tra i produttori di Bugonia). Il film ci racconta il complottismo che nasce da internet e che si è affermato a livello planetario da ormai molti anni. La pellicola di Lanthimos non è però un soggetto originale, essendo un remake del film coreano Jigureul jikyeora!.

Nel cast del film di Lanthimos fa ritorno l'attore Jesse Plemons, che aveva collaborato con il regista greco e Emma Stone in Kinds of Kindness. Lanthimos in Bugonia miscela abilmente generi come la fantascienza e la commedia, dandoci così un film molto crudo ed estremo ma con anche dei tratti grotteschi, che mettono in risalto la follia del protagonista.

Bugonia è stato presentato all'ultima edizione del Festival del cinema di Venezia dove Lanthimos due anni fa aveva vinto il Leone d'oro con Povere Creature. Il regista con Bugonia si conferma uno dei cineasti europei di maggiore talento sulla piazza, realizzando una pellicola che racconta con efficacia lo smarrimento della nostra epoca, caratterizzata da una società che sembra aver dimenticato le regole base della democrazia e che confonde pericolosamente verità e falsificazione.



TITOLO: Bugonia

TITOLO ORIGINALE: Bugonia

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America, Corea del Sud, Irlanda

CASA DI DISTRIBUZIONE: Universal Pictures

GENERE: commedia, drammatico, fantascienza, poliziesco

REGIA Yorgos Lanthimos

CAST: Jesse Plemons, Emma Stone, Aidan Delbis,Stavros Halkias, Alicia Silverstone.

DURATA: 120 minuti



Voto: 4/5

