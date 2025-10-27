Dal gaming all'animazione: al Cortile del maglio arriva il festival Art Invaders

Nella settimana della Torino Art Week, Art Invaders è il festival di Spazio Baôm e Torino Creativa che esplora il motion design come forma d’arte contemporanea, al confine tra animazione, design, gaming, interazione e cultura visiva.

Sabato 1 novembre | Spazio Baôm, Cortile del Maglio

Dalle 11 alle 19, il pubblico potrà immergersi in una mostra esperienziale che presenta il mondo creativo di Ibrido, Aion Collettive, Tinybull Studios e Rewind Studios: realtà del territorio attive nel campo del gaming e dell’animazione, insieme ai loro art director, producer e sound designer. La giornata sarà arricchita da anteprime giocabili, postazione gioco, un'installazione sonora immersiva e proiezione di lavori inediti. Nel corso della giornata, il pubblico potrà inoltre prendere parte ai Frames, brevi incontri e momenti di dialogo con le realtà protagoniste, pensati come finestre aperte sui loro processi creativi. Un’occasione per esplorare da vicino i mondi, le storie e le visioni che animano il panorama torinese del gaming e dell’animazione.

Domenica 2 novembre | Spazio Baôm, Cortile del Maglio

Apertura mostra ore 17-23

Alle ore 19, si terrà il Talk “Il Pixel è meno nobile del colore?", momento conclusivo del festival che riunisce gli/le artist* e i/le professionist* per riflettere sul rapporto tra arte, design e tecnologie digitali, moderati dal regista e content creator Alessandro Redaelli.

A seguire, DJ set visuale e immersivo a cura dell’artista multimediale Giulio Santullo.

Domenica 9 novembre (evento KIDS) | Spazio Baôm, Cortile del Maglio

Dalle ore 15.30 fino alle 18.30 si terrà la proiezione in anteprima della serie “Anselmo Wannabe” con IBRIDO e Circo WOW.

Anselmo Wannabe è la serie animata per bambinə sul mondo del lavoro ideata da Massimo Ottoni, presentata al Giffoni Film Festival, in uscita il prossimo inverno su RAI Kids. Nei mondi generati dalla fantasia di Anselmo, i personaggi sono bambinə, ad eccezione del Maestro, unico personaggio parlante della serie, con la voce voce fuori-campo di Neri Marcorè.

Una produzione Ibrido Studio e Aim Creative Studios in collaborazione con RAI Kids e RTP.

La presentazione prevederà la partecipazione di Circo WOW, trasformando l’appuntamento in una vera e propria festa per famiglie. Circowow è un progetto nato da due sognatori: Filippo Chiadò Puli, designer di eventi e esperto in processi ludici, e Luca Vincent Pecora, attore e autore noto per il suo ruolo di Orazio su Rai YoYo. Insieme hanno fondato questa realtà con l’obiettivo di creare esperienze emozionali e coinvolgenti per bambinə e famiglie.