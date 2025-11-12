Volley A1/F: una Monviso ‘pazza’ fa uno scherzo da santo

A Cervia non si vede la Monviso Volley di domenica con Busto Arsizio. Tanti errori e una Malual irriconoscibile, sostituita per diverso tempo da Harbin, regalano una partenza choc con San Giovanni in Marignano: sotto 2-0.

Con carattere e fortuna, le ragazze di coach Marchiaro risalgono la china, soprattutto nel quarto set, che sembrava perso, e portano a casa due punti che valgono oro, per come si era messa.

Primo set

La Monviso sbaglia troppo e San Giovanni In Marignano parte bene (6-2). Il vantaggio lievita ancora con un altro errore di Malual (13-8). Le padrone di casa non rallentano e la Wash4green non riesce a dare una svolta. Kochurina approfitta di una palla sotto rete ed è +6 (16-10). Marchiaro mette in campo la diagonale di riserva, con Bridi che va in battuta. La scelta paga e grazie anche a due muri di Harbin arriva la parità (17-17). Sul 20-20 si chiude il cambio e le emiliane chiudono il set con 5 punti di fila: 25-20. Il sigillo è di Piovesan.

Secondo set

La Wash4green parte con un altro piglio e D’Odorico mette a segno un 1-2 che vale il +3 (2-5). Le monvisine però si fanno recuperare sul 5-5, tentano di nuovo la fuga (5-7), sfruttando due errori di ricezione di Bracchi, ma è la stessa ex a far mettere la freccia alle sue compagne (12-11). La parità la riporta Davyskiba (15-15). Risponde sempre Bracchi per il 18-16. Una Malual irriconoscibile si schianta contro il muro di Caruso (19-16) e Marchiaro la toglie per Harbin. Non c’è comunque nulla da fare, la ex terribile piazza il +4 (21-17) e a perfezionare la pratica ci pensa D’Odorico con un errore al servizio (25-20).

Terzo set

Il terzo parziale è una battaglia punto a punto, con Harbin confermata al posto di Malual. Le emiliane tentano un paio di volte la fuga, con due punti di distanza, ma vengono risucchiate. Il primo strappo delle monvisine arriva con Davyskiba e Akrari (15-18). Ortolani rimette tutto in discussione (20-20), ma è un fuoco di paglia: le ragazze di Marchiaro si portano sul 20-22. Ci vogliono 4 set point per arrivare al 25-27 con D’Odorico.

Quarto set

Le monvisine non sfruttano l’onda dell’entusiasmo e le padrone di casa si prendono il +3 con Caruso (10-7). Un muro di Ortolani regala il +4 (15-11) e San Giovanni non si ferma volando sul +6 (18-12). Con un parziale incredibile, le ragazze di coach Marchiaro riescono a riportarsi sul 21-22 con un ace di Akrari. Piovesan appoggia in rete un attacco e regala il primo set point, che D’Odorico capitalizza (23-25).

Quinto set

San Giovanni riparte in vantaggio (2-0), ma pasticcia con Straube (3-3). Rende il favore Davyskiba che prima non chiude e poi spara fuori la palla del 7-5. La schiacciatrice bielorussa si rifà con un diagonale stretto (7-7). Si prende la scena D’Odorico con il colpo del 9-11. Le padrone di casa vanno sotto di 4, arrivano a -1 (12-13), senza riuscire nell’aggancio: D’Odorico sfrutta il muro e mette giù il 15-12.