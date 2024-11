Se l'autismo diventa opportunità: a Torino nasce Lolelì, la pasticceria che produce dolci e inclusione

Ha preso il via la scorsa domenica 10 novembre, l’attività di LoLeLì, nuovo bar pasticceria in via Bibiana 50 a Torino. Un’idea nata da una madre, Amelia Montedoro, che ha rilevato una vecchia ferramenta per realizzare un luogo vicino alle esigenze di sua figlia Lorena, ragazza di 20 anni autistica. Uno spazio costruito a misura per lei che, come sostiene la madre Amelia, ama le sequenze e il metodo. Ambiti che si sposano perfettamente con l’arte della pasticceria.