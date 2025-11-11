Atp Finals, Alcaraz 'ribalta' Fritz e prenota un posto per le semifinali

Due partite e altrettante vittorie per Carlos Alcaraz in questa edizione 2025 delle Nitto Atp Finals. Come al debutto, contro l'australiano Alex De Minaur, il numero uno del mondo non ha incantato, anzi a lungo è stato in grande sofferenza contro un Taylor Fritz quasi ingiocabile sul suo servizio per un set e mezzo. L'americano ha condotto sempre il primo set, che il rivale è riuscito in qualche modo ad allungare fino al tie break, ma qui Fritz ha preso subito il largo, imponendosi infine per 7-2.

La svolta da metà del secondo set

I veri campioni, però, si vedono nei momenti difficili, così Carlitos da metà della seconda frazione ha preso il comando delle operazioni e, dopo aver annullato due pericolosissime palle break, ha iniziato ad accelerare: prima alcuni turni di servizio tenuti con grande sicurezza, infine Alcaraz è riuscito a strappare la battuta a Fritz al dodicesimo gioco, chiudendo il set sul 7-5.

Qualificazione non ancora matematica

A metà della terza frazione il break decisivo, che Alcaraz ha difeso con grande autorità, finendo con il vincere col punteggio di 6-7 7-5 6-3. Per l'iberico la qualificazione è vicinissima ma non ancora matematica: se il nostro Lorenzo Musetti dovesse battere in due set questa sera De Minaur, potrebbe ancora confezionare la clamorosa sorpresa, imponendosi in due anche nell'ultima sfida del girone contro Alcaraz.

Fantatennis forse, ma sperare non costa nulla per il pubblico italiano dell'Inalpi Arena, che stasera si prepara a sostenere l'azzurro in una partita senza appello.