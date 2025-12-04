“Tracce di Luce”, il Natale di Carmagnola tra spettacoli, mercati, presepi e tradizioni

Carmagnola si prepara a vivere un nuovo Natale all’insegna della luce, dell’accoglienza e delle tradizioni.

Con il progetto “Tracce di Luce – 2025”, l’Amministrazione comunale propone, in collaborazione con la Pro Loco, l’ASCOM e numerose realtà associative, un programma che intreccia spettacoli, mercati, concerti, presepi e iniziative per le famiglie, con l’obiettivo di animare la città e valorizzare il territorio nel periodo delle festività.

Dal 6 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 sono in programma appuntamenti diffusi tra il centro storico, i borghi e le frazioni, in un percorso che unisce la promozione dei prodotti tipici, allestimenti luminosi, celebrazioni religiose e eventi dedicati ai bambini, con particolare attenzione all’atmosfera di festa e alla coesione della comunità.

Novità di questa edizione sarà il VILLAGGIO DI BABBO NATALE in Piazza Sant’Agostino dal 6 dicembre al 6 gennaio. L’area sarà allestita con una baita arredata come casa di Babbo Natale, circondata da una staccionata in legno e decorata con neve artificiale, pacchi regalo, alberi natalizi, effetti sonori e luminosi, macchina per le bolle, cataste di legna e altri elementi scenografici come renne, un pupazzo di neve luminoso, la buca delle lettere e il trono di Babbo Natale per l’accoglienza dei bambini.