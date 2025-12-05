“Die My Love”: quando la nascita di un figlio diventa un detonatore emotivo

Grace e Jackson sono una giovane coppia che cambia vita lasciando la città per andare a vivere in una casetta di campagna. La nascita di un figlio stravolge il loro equilibrio e le loro esistenze, mentre i traumi del passato riemergono con l'irruenza di un uragano.

RECENSIONE

Nel suo nuovo film, tratto dal romanzo di Ariana Harwicz intitolato Ammazzati amore mio, Lynne Ramsay affronta il complesso tema della depressione post-partum e ci fa vedere come questo disturbo abbia delle conseguenze non solo sulla mente delle donne ma anche su quelle dei loro mariti.

Die My Love entra nel cuore profondo delle complesse dinamiche di una giovane coppia che in apparenza sembra perfetta, ma nella quale l'evento della nascita di un figlio scoperchia i traumi mentali e il fragile equilibrio personale. Ramsay per tutto il film utilizza delle inquadrature classiche da cinema western, che raffigurano molto bene l'ambiente della provincia statunitense e aiutano a percepire la solitudine che la coppia interpretata da Robert Pattinson e Jennifer Lawrence intende rappresentare.

Sia Pattinson che la Lawrence ci regalano interpretazioni strabilianti, confrontandosi con due vecchie glorie presenti nel cast, che sono Sissy Spacek e Nick Nolte, ai quali sono affidati due ruoli determinanti nello svolgersi della trama. Robert Pattinson e Jennifer Lawrence incarnano fisicamente e mentalmente i loro in personaggi con due interpretazioni che si possono ritenere tra le migliori delle loro carriere.

Die My Love è stato presentato durante le ultime edizioni del Festival di Cannes e della Festa del cinema di Roma. La Lawrence rappresenta una madre persa nella sua mente, ed è un ruolo simile a quello che aveva già interpretato in Madre! di Darren Aronofsky. I personaggi fuori dal comune sono diventati degli habitué della sua carriera e possiamo affermare che in Die My Love l'unica attrice che poteva interpretare adeguatamente il

Voto: 4,5/5

TITOLO: Die My Love

TITOLO ORIGINALE: Die My Love

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: MUBI

GENERE: thriller, drammatico, commedia

REGIA: Lynne Ramsay

CAST: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Lakeith Stanfield, Sissy Spacek,Nick Nolte

DURATA: 118 minuti