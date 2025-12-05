Il teatro Carignano apre alle famiglie: fino al 4 gennaio va in scena "Pinocchio"

Dopo il successo riscosso nella stagione 2024/2025, il Teatro Stabile di Torino propone delle nuove repliche di Pinocchio di Carlo Collodi, dedicato a bambini e famiglie. Lo spettacolo, nell’adattamento di Christian di Filippo e per la regia di Marta Cortellazzo Wiel, torna in scena al Teatro Carignano da sabato 6 dicembre a domenica 4 gennaio.

A interpretarlo sono (in ordine alfabetico) Paolo Carenzo, Hana Daneri, Christian di Filippo, Celeste Gugliandolo, Marcello Spinetta, Aron Tewelde. Le scene sono di Fabio Carpene, i costumi di Giovanna Fiorentini, le musiche di Celeste Gugliandolo e il suono di Filippo Conti.

La storia del burattino più famoso al mondo, animato dal sogno di diventare un bambino vero, continua ad appassionare spettatori di ogni età. Non è soltanto una fiaba: è il cammino inquieto di un’anima di legno verso l’umanità. Un racconto antico che continua a parlare al presente.

Dopo la ripresa di questo spettacolo, il progetto dedicato a Pinocchio proseguirà a febbraio 2026 con la seconda tappa del racconto delle sue avventure: nell’anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-1890), debutterà un nuovo spettacolo, diretto da Marta Cortellazzo Wiel, dal titolo Pinocchio. Dalla favola al destino.

CALENDARIO DELLE RECITE

DICEMBRE 2025

sabato 6 dicembre, ore 16

domenica 7 dicembre, ore 11

sabato 13 dicembre, ore 16

sabato 20 dicembre, ore 16

domenica 21 dicembre, ore 11

lunedì 22 dicembre, ore 16

martedì 23 dicembre ore 16

sabato 27 dicembre, ore 16

domenica 28 dicembre, ore 11

lunedì 29 dicembre, ore 16

martedì 30 dicembre, ore 16

GENNAIO 2026

venerdì 2 gennaio, ore 16

sabato 3 gennaio, ore 16

domenica 4 gennaio, ore 11

ETÀ CONSIGLIATA: a partire dai 5 anni

INFO: www.teatrostabiletorino.it