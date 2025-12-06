A Usseaux pittura e fotografia per i tre giorni di InSTALLArte

Le piazze e le vecchie stalle del borgo ospiteranno i mercatini di Natale in occasione della 12esima edizione di inSTALLArte, che si terrà oggi, sabato 6 dicembre, dalle 14 e domenica 7 e lunedì 8 dalle 10 alle 18 a Usseaux. L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco 5 borgate di Usseaux in collaborazione con il Comune, prevede la presenza di circa 50 espositori con artigiani e prodotti tipici e proporrà attività artistiche e culturali.

Durante i tre giorni della manifestazione si potrà accedere all’atelier di pittura Melissa Abate Daga. Al Mulino Canton si terranno visite guidate, a cura dei soci dell’omonima associazione, con spiegazioni e dimostrazioni del funzionamento del mulino, della sua storia e della macinazione di una volta.

Ci sarà spazio anche per la mostra fotografica del concorso ‘Un giorno a Usseaux con fantasia’. Le foto candidate verranno esposte al museo di Balboutet, dove si terrà la premiazione l’8 dicembre alle 16,30. I premi per le foto più belle, scelte da una giuria, saranno offerti dalle attività locali.

Per spostarsi da una borgata all’altra sarà disponibile una navetta. Passeggiando sulle note della musica natalizia si potranno assaggiare prodotti tradizionali e visitare i presepi e i forni aperti a Pourrieres e Balboutet. È previsto un omaggio per chi si recherà in tutte le stalle. Tra cui la numero 8, per il workshop ‘Crea la tua candela’, tenuto da Bottega Alchemica di Laura Berrino.

Infine, inSTALLArte sarà un’occasione per ammirare la chiesa di Pourrieres, che rimarrà aperta per tutta la durata della manifestazione. Domenica 7 dalle 9 alle 12 ci saranno delle visite guidate a cura dei volontari. La chiesa, recentemente restaurata, necessita ancora di alcuni interventi, per cui si stanno cercando i fondi necessari. Servono un miglioramento dell’isolamento esterno per l’umidità, rifiniture al restauro di altari, il restauro del soppalco all’ingresso, della scala per accedere, del secondo portone, di banchi, confessionali e coro e, infine, del rosone esterno.