Il Natale stoppa un cantiere in centro Torre Pellice

A Torre Pellice, il Natale velocizza il cantiere per la fibra ottica in via Roma. La strada che collega corso Gramsci a piazza Libertà, proprio in centro paese, era stata chiusa martedì 9 dicembre per permettere alla ditta di lavorare alla posa dei cavi. L’interruzione del traffico, e la presenza di mezzi da lavoro, su piazza della Libertà ha però suscitato le proteste dei negozianti, tanto che è intervenuta la sindaca Maurizia Allisio. “Abbiamo investito tanto quest’anno per promuovere il Natale a Torre Pellice e creare un’atmosfera che potesse incentivare il commercio in paese. Il cantiere avrebbe compromesso tutto. È questo il motivo per cui i negozianti si sono allertati martedì vedendo l’avvio dei lavori e la chiusura della strada. E l’Amministrazione comunale ha condiviso tale preoccupazione” rivela Allisio.

Il cantiere è partito su autorizzazione ministeriale e l’azienda ha chiesto agli uffici comunali l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico fino a fine dicembre: “Tuttavia avevo già chiesto la scorsa settimana di fermare i lavori per permettere il posizionamento del pacco regalo luminoso in piazza Libertà e lo svolgimento dell’evento dell’accensione delle luci che si è svolto sabato 6 dicembre. Quando li ho visti ripartire ieri mattina mi sono attivata per chiedere nuovamente di bloccare tutto”.

L’azienda al lavoro ha quindi garantito che smantellerà il cantiere nella giornata di domani, giovedì 11, anche in caso non sia terminato l’intervento: “Sono a buon punto, e potrebbero finire in tempo, ma in caso non riuscissero potranno ricominciare solo dopo l’Epifania” conclude Allisio.