Nel 2025 a Torino nuove telecamere per leggere le targhe della auto: ecco a cosa servono

Nel 2025 a Torino nuove telecamere per leggere le targhe della auto

A Torino arrivano nuove telecamere per la lettura delle targhe delle automobili. Nel 2025 nel capoluogo piemontese verrà potenziato il sistema di videosorveglianza così come previsto dal Patto siglato tra Prefettura, Comune e Regione il 29 agosto 2023.

Le vetture rubate

La principale misura del protocollo prevedeva infatti l'implementazione dell'apparato di videosorveglianza di nuova generazione, che permetterà così di individuare le vetture rubate o quelle intestate a soggetti ricercati dalle forze dell’ordine. Verranno interconnesse tra di loro le diverse reti di telecamere, partendo da Torino per estendersi poi alla prima cintura.

"Nuove auto per le Forze dell'Ordine"

La Regione, come annunciato dall'assessore alla Sicurezza Enrico Bussalino rispondendo all'interrogazione del consigliere regionale del M5S Alberto Unia, lo scorso 18 novembre ha erogato alla Prefettura di Torino un milione di euro. Seicentocinquanta mila euro verranno spesi per "l'acquisto di autoveicoli destinati alle Forze dell'ordine e di motoveicoli destinati alla Polizia municipale di Torino".

Trecentocinquantamila euro serviranno invece ad implementare il sistema "di videosorveglianza comunale attraverso l'introduzione del sistema di lettura delle targhe".

Critico il consigliere regionale del M5S Alberto Unia, che ha replicato: "Servono strategie di lungo periodo per garantire la sicurezza nei quartieri di Torino: i finanziamenti da parte della Regione da soli non bastano se poi non interessa il risultato delle misure intraprese".