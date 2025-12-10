Nel 2027 un treno collegherà Torino con il centro commerciale Le Gru

Entro il 2027 sarà possibile raggiungere direttamente in treno il centro commerciale Le Gru di Grugliasco. I lavori di realizzazione della fermata "Borgata Quaglia" saranno completati a dicembre 2026, con l'attivazione della stessa l'anno successivo.

A chiarirlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Fase di cantiere

Per quanto riguarda la stazione, attualmente siamo nella fase di cantierizzazione: sono stati posati i new jersey perimetrali, così come le baracche per gli operai. Sono posti stati fatti i lavori di bonifica da ordigni bellici ed avviato un dialogo con la Soprintendenza.

Via treno dall'ospedale San Luigi a Torino Stura

Il progetto della fermata "Borgata Quaglia" rientra nel piano di sviluppo della linea Sfm5, che collegherà Torino Stura all'ospedale San Luigi di Orbassano, passando per la stazione San Paolo.

I lavori

Oltre alla stazione, verranno realizzati anche i marciapiedi, fatti interventi sulla viabilità e creati parcheggi per i passeggeri, così come per i taxi, moto e biciclette. Verrà inoltre riqualificato il sottopasso che collega Borgata Lesna a Borgata Quaglia, oggi in condizioni di degrado e scarsa illuminazione. È prevista anche una nuova ciclabile che connetterà la nuova stazione a via Tirreno.



"L’apertura della stazione Borgata Quaglia – Le Gru - commenta il vicecapogruppo Firrao - rappresenta un passo importante per la mobilità sostenibile e per il collegamento tra Grugliasco ed il centro".

"La rete ferroviaria urbana è una risorsa fondamentale ma ancora poco valorizzata: per questo avrebbe senso investire in una comunicazione più efficace che ne favorisca l’utilizzo" ha concluso l'esponente di Torino Bellissima.