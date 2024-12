Inaugurati a Nichelino due nuovi mezzi della Croce Rossa

In occasione delle festività natalizie, il comitato di Nichelino della Croce Rossa ha vissuto nei giorni scorsi un momento atteso ed importante. Sono stati inaugurati due nuovi mezzi, una ambulanza di soccorso e un carrello idrovora.

Presente il sindaco Tolardo

Due strumenti che saranno fondamentali per aiutare il lavoro di chi si occupa di salute e sicurezza. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giampiero Tolardo e diversi componenti della Giunta comunale, oltre ad esponenti delle 'consorelle' della Croce Rossa della provincia di Torino.

Consegna delle benemerenze

L’iniziativa si è conclusa con la consegna delle benemerenze ai volontari per l'anzianità di servizio e per "Il tempo della gentilezza". Un riconoscimento per chi spesso fa un lavoro decisivo quanto silenzioso e troppe volte poco considerato.