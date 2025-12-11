Natalya Pozhidaeva: l’arte di vivere con eleganza

Un appartamento luminoso, con luce soffusa, dettagli curati e un senso di accoglienza. Dietro questi interni c’è Natalya Pozhidaeva — una donna che, seguendo il cuore, si è trasferita in Italia e continua a creare case dove la bellezza incontra il comfort. Il suo percorso è una danza tra professione, emozione e ispirazione.
Natalya è nata a Mosca nel 1981. Fin da piccola ha unito precisione e senso estetico. Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria presso l’Istituto di Ingegneria Chimica di Mosca, già al terzo anno di studi ha sentito l’attrazione per un altro ambito: il design. In parallelo si è iscritta all’Alta Scuola di Architettura e Design. Si è laureata in entrambe le discipline nel 2004, come ingegnere e designer d’interni.
Durante gli studi ha iniziato a ricevere le prime commesse private. Dal 2003 si occupava della progettazione di interni di case e appartamenti. Dopo l’università ha lavorato in uno studio di architettura, dove è diventata rapidamente designer senior, viaggiando per tutta la Russia per lavoro. Nel 2007 è passata alla libera professione e il flusso di clienti è aumentato.
Il destino ha preso una svolta inaspettata nel 2018, durante i Mondiali di calcio a Mosca. Proprio allora Natalya ha conosciuto un italiano di Torino, venuto con un team di specialisti IT. Il suo lavoro era così intenso che riuscivano a vedersi solo durante brevi pause. Ma anche quei momenti bastarono a far nascere una profonda sintonia reciproca.
La relazione è cresciuta, sono seguite visite e viaggi. Nel gennaio 2019, durante una gita in montagna in Italia, lui ha chiesto a Natalya di sposarlo. Nell’estate dello stesso anno, Natalya è venuta a Torino per tre settimane per celebrare il matrimonio. Poi è tornata a Mosca per sistemare le ultime cose e prepararsi al trasferimento. Il 12 ottobre 2019 si è definitivamente trasferita in Italia con il figlio.
In Italia, Natalya non ha messo da parte la sua professione — anzi, le ha dato un nuovo respiro. Nei primi mesi ha continuato a lavorare online per i clienti di Mosca. Ha iniziato a studiare l’italiano. Poi è arrivato il lockdown. Ma anche in isolamento ha continuato a progettare e a imparare.
Quando le restrizioni sono state revocate, Natalya si è unita a un club femminile russofono a Torino. Ha iniziato offrendo consulenze gratuite, realizzando progetti per amici e conoscenti. A poco a poco il suo nome ha iniziato a circolare nella comunità: è diventata un riferimento, apprezzata per il suo gusto e la capacità di ascolto.
Una nuova ondata di richieste è arrivata nel 2022, quando molte famiglie da Russia, Israele ed Europa si sono trasferite a Torino. Natalya ha realizzato progetti, aiutato nell’adattamento, offerto soluzioni su misura per stili di vita differenti. Nel 2023 ha ristrutturato il proprio nuovo appartamento e ha documentato il processo su Instagram, guadagnando ancora più fiducia e clienti.
Nel suo lavoro collabora con Andrei Malyshev, professionista delle ristrutturazioni di cui il nostro portale ha già parlato. Il loro approccio condiviso è preciso, ordinato, senza caos. Inoltre, Natalya ha iniziato a ricevere richieste anche da clienti italiani — amici del marito — entusiasti dei risultati e pronti a raccomandarla ad altri.
Natalya non crea solo estetica. È un’interprete del comfort per ogni cliente, specialmente per chi si è appena trasferito in un paese nuovo. Il suo obiettivo è semplificare, ispirare, eliminare le barriere tecniche e regalare leggerezza. Ecco perché i suoi interni non sono da esposizione, ma vivi: pratici, caldi, armoniosi.
Oggi Natalya lavora sia con i clienti di Mosca che con nuove famiglie torinesi. Continua a formarsi — studia l’intelligenza artificiale, nuovi software per interior design, perfeziona l’italiano. Suo figlio frequenta la quinta elementare, e accanto a lui ha una madre che è esempio di forza, talento e libertà di essere sé stessa.
Ogni spazio creato da Natalya è un dialogo con la persona. Ascolta, percepisce e trasforma le idee in forma. Senza eccessi, senza stress — con cura autentica.
«Una casa bella e funzionale non è un lusso, è la vostra nuova normalità», dice Natalya.
Ed è proprio in questa frase che si racchiude il suo stile: vivere con bellezza, creare con l’anima, offrire agli altri non solo interni — ma il senso stesso di casa.
Заголовок:
Наталья Пожидаева: искусство жить красиво
Из Москвы в Турин — история дизайнера, которая создаёт не просто интерьеры, а пространство, где дышится легко и хочется остаться
Светлая квартира с мягким светом, продуманными деталями и ощущением уюта. За этими интерьерами стоит Наталья Пожидаева — женщина, которая, следуя за своим сердцем, переехала в Италию и продолжает создавать дома, где красота встречается с комфортом. Её путь — это танец профессии, чувств и вдохновения.
Наталья родилась в Москве в 1981 году. С детства сочетала точность ума с любовью к эстетике. Получив инженерное образование в Московском институте химического машиностроения, она уже на третьем курсе почувствовала влечение к иной сфере — дизайну. Параллельно поступила в Высшую школу архитектуры и дизайна. Два диплома — инженер и дизайнер интерьеров — она получила одновременно в 2004 году.
Уже во время учёбы Наталья начала брать первые частные заказы. С 2003 года стала заниматься проектированием пространств для жизни работы и отдыха. После университета работала в архитектурной студии, где быстро доросла до ведущего дизайнера и путешествовала в командировки по всей России. В 2007 году перешла на фриланс, и поток клиентов только рос.
Судьба сделала неожиданный поворот в 2018 году, когда в Москве проходил чемпионат мира по футболу. Именно тогда Наталья познакомилась с итальянцем из Турина, приехавшим в составе команды IT‑специалистов. Его рабочий график был настолько напряжённым, что времени на встречи почти не оставалось — они виделись лишь короткими промежутками во время его редких перерывов от работы. Но даже этих мгновений было достаточно, чтобы возникла глубокая взаимная симпатия.
Начались отношения, последовали взаимные визиты и поездки. В январе 2019 года, во время совместной поездки в горы в Италии, он сделал Наталье предложение руки и сердца. Летом она прилетела в Турин на три недели, чтобы сыграть свадьбу. После этого Наталья вернулась в Москву, чтобы завершить дела и подготовиться к переезду. 12 октября 2019 года она окончательно переехала в Италию вместе с сыном.
В Италии Наталья не отложила профессию в сторону. Напротив — нашла ей новое дыхание. Первые месяцы она продолжала вести проекты для московских клиентов онлайн. Изучала итальянский язык. Затем — локдаун. Но даже в изоляции она проектировала и училась.
Когда ограничения сняли, Наталья присоединилась к женскому русскоязычному клубу в Турине. Давала бесплатные консультации, делала проекты для друзей. И постепенно имя Натальи стало известно в русскоязычном сообществе: её стали рекомендовать, приглашать в новые квартиры, доверять вкус и планировку.
Особую волну запросов принес 2022 год — в Турин переехало много семей из России, Израиля, Европы. Наталья делала проекты, помогала адаптироваться, подбирала решения под разные стили жизни. В 2023 году она оформила и собственную новую квартиру, освещая процесс в Instagram. Это принесло ещё больше доверия и клиентов.
Работая над дизайном, Наталья сотрудничает с Андреем Малышевым, профессионалом по ремонту, о котором ранее рассказывал наш портал. Их общий подход — чётко, слаженно, без хаоса. А ещё у Натальи появились и итальянские клиенты — друзья мужа, довольные результатом и тоже ставшие источником рекомендаций.
Наталья не просто создаёт визуальную эстетику. Она переводчик комфорта на язык клиента. Особенно для тех, кто только переехал в новую страну. Её задача — не усложнять, а вдохновлять, убрать технические барьеры и подарить лёгкость. Поэтому её интерьеры — не выставочные, а живые: в них удобно, понятно, тепло.
Сейчас Наталья продолжает работать как с московскими клиентами, так и с новыми семьями из Турина. Она учится новому — осваивает нейросети, новые программы, совершенствует итальянский. Сын растёт, ходит в пятый класс, а рядом с мамой — пример силы, таланта и свободы быть собой.
Каждое пространство, созданное Натальей, — это диалог с человеком. Она слушает, чувствует и превращает идею в форму. Без лишнего, без напряжения — только с заботой.
«Красивый и удобный дом — это не роскошь, это ваша новая норма жизни», — говорит Наталья.
И, пожалуй, именно в этом её стиль. Жить в красоте. Создавать с душой. И дарить другим не просто интерьер, а ощущение дома.