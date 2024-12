Beinasco, il sindaco Cannati finisce nel mirino di vandali e no vax

Non paghi di aver ricoperto di scritte no vax i muri del Gobetti e del centro giovani, i protagonisti dell'atto vandalico dei giorni scorsi a Beinasco hanno preso di mira il primo cittadino Daniel Cannati.

"Qui non c’è posto per voi"

Alcune ore fa i canali social del sindaco sono stati invasi di messaggi dal contenuto molto pesante: "Coordinandosi nelle loro chat anonime per darmi del criminale e addirittura del nazista, ovviamente con dei profili falsi, senza il coraggio di metterci la faccia", ha attaccato Cannati. "Ora valuteremo se procedere per vie legali a difesa della reputazione mia e del Comune di Beinasco", ha poi aggiunto, invitando tutti a ignorare queste persone. "Andate a imbrattare altrove, qui non c’è posto per voi".

Intanto, c'è anche da segnalare il bello di Beinasco non solo le cose brutte: da un paio di giorni i ragazzi del Centro Giovani Lab 10092 e della cooperativa Madiba che lo gestisce, si sono messi al lavoro per ripulire la facciata dallo scempio dei vandali. "Beinasco è orgogliosa di voi!", li ha pubblicamente ringraziati il sindaco Cannati.

Le indagini delle forze dell'ordine

Intanto proseguono le indagini delle forze dell'ordine per risalire all'identità di coloro che hanno messo in atto la 'protesta no vax': la visione delle immagini delle telecamere di zona potrebbe fornire indizi utili.