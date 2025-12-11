Il Centro Riabilitativo Territoriale della ROT Nord Est presenta il suo nuovo nome: nasce “Il Grecale”

Nella mattinata del 10 dicembre, il Personale dell’ASL Città di Torino e della Cooperativa Valdocco- Frassati del CRT di via Schio 1 hanno invitato Autorità, Pazienti e Colleghi a condividere un momento di presentazione e festeggiamenti per “Il Grecale”, il vento fresco di rinnovamento che, il Centro Riabilitativo Territoriale ha scelto come nome per caratterizzarsi.

“L’attuale e neo battezzato CRT poggia su radici antiche. Nato all’inizio degli anni 80 in Corso Novara, é il primo Centro Diurno in Piemonte con funzioni terapeutiche, riabilitative e risocializzanti ed uno dei primi in Italia”, dichiara il Giudo EMANUELLI , Direttore Dipartimento Salute Mentale . “Un luogo di cura dei disturbi mentali dove le abilità che servono per vivere nel mondo comune vengono riacquisite attraverso relazioni interpersonali e intrapersonali. Il Centro Diurno ha preso negli anni varie forme e varie sedi, mantenendo salda la connessione con questa idea di base e caratterizzandosi sempre per la commistione e convivenza di varie figure e visioni del mondo. Si è così sviluppato in un caleidoscopio di risorse e attività, sostenute e organizzate intorno alla profonda convinzione dell’importanza del gruppo e della relazione non solo per superare la malattia ma piuttosto per Creare Salute, nei pazienti, negli operatori, nella società .”

Questa potente e solida convinzione ha guidato e orientato il nostro Centro, nelle sue molteplici sfumature e anime: l’accoglienza della differenza per superare la solitudine e l’isolamento nelle attività risocializzanti, la riabilitazione e lo sviluppo di nuove capacità e modalità di espressione nei gruppi creativi, l’accompagnamento alla scoperta del prendersi cura di sé e del proprio benessere nelle attività corporee e motorie, la restituzione della capacità di ricostruirsi obiettivi e ruoli per sé e con gli altri degli sport di squadra e del supporto al lavoro, la trasformazione profonda di sé e del proprio rapporto col mondo delle psicoterapie di gruppo.

Attività e funzioni diverse ma fortemente unite e coese, ricche proprio grazie alle loro differenze e alla molteplicità delle persone che le animano: Pazienti ed Educatori, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrici e Operatori Sosio-Sanitari, Infermieri, Psicologi e Medici, ma anche sostenitori e volontari esterni - uniti nelle associazioni Vol.Pi e Cuore Matto - che tutti insieme forniscono la linfa vitale indispensabile per la crescita e il rinnovamento. Ad essi si è aggiunta nella nuova sede anche la presenza calda e discreta dei nostri vicini della Colonia Felina del Comune di Torino, inizialmente osservatori sommessi e ora sempre più animatori del nostro quotidiano.

L’insieme di queste energie sostiene l’impegno clinico su tanti e svariati fronti della riabilitazione e della cura: la cronicità e gli esordi, le psicosi e i disturbi di personalità, i giovani e i Disturbi del Comportamento Alimentare, i familiari.