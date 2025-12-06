Più collegamenti tra ovest e Porta Nuova: bus diretti da piazza Rivoli fino alla stazione

Più collegamenti per i pendolari che si spostano al mattino tra la zona ovest di Torino e Porta Nuova. A dicembre Gtt presenta il nuovo servizio Porta Nuova Express, un bus che parte dalle fermate di piazza Rivoli e piazza Bernini, e senza ulteriori stop intermedi raggiunge la stazione ferroviaria. Un collegamento che si aggiunge alla linea 1 della metropolitana.

Potenziate linee 13 e 68

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30, con un intervallo di passaggio di 15 minuti. Ma non è l'unica novità: grazie all'assunzione di 172 nuovi autisti nel 2025, sono state potenziate le linee 13 e la 68. Per entrambe sono attive le nuove tratte plus.

I percorsi

Con la 68+ si offre una connessione più frequente tra Porta Nuova e corso Tortona, con transito presso il Campus Einaudi. Con la 13+ si intensificano i passaggi tra piazza Statuto e piazza Vittorio Veneto. L’incremento del servizio non riguarda solo i passaggi in fermata, ma anche la capacità dei mezzi: sulle linee 14, 42 e 75 sono stati impiegati i bus autosnodati da 18 metri, da 160 posti.