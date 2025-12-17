Studenti universitari al servizio della pulizia nei weekend: il progetto presentato in Circoscrizione 2

Il Consiglio della Circoscrizione 2 ha approvato un documento, primo firmatario il consigliere dei Moderati Alessandro Nucera, che propone un’iniziativa innovativa per il decoro urbano: l’attivazione di un progetto sperimentale che preveda l’impiego di studenti universitari nel servizio di igiene del suolo durante i fine settimana. L’obiettivo è garantire spazi pubblici più puliti e vivibili, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso di cittadini e turisti, senza interferire con gli impegni accademici degli studenti.

Alla base esperienze già sperimentate con successo in altre città italiane ed europee, dove l’inserimento di studenti universitari ha portato benefici sia occupazionali sia ambientali. L’idea è di creare opportunità formative e lavorative per giovani spesso fuori sede e con difficoltà economiche, mentre contribuiscono al miglioramento della qualità della vita in città.

La proposta - sottoscritta anche dall'opposizione - prevede la collaborazione con Amiat e suggerisce di individuare aree urbane prioritarie per la sperimentazione: parchi e aree verdi, zone della movida e spazi pubblici ad alta frequentazione nel weekend. Il coinvolgimento degli atenei cittadini sarà fondamentale per promuovere l’iniziativa e diffondere tra gli studenti la possibilità di partecipare.

"Questo progetto - ha spiegato Nucera -, potrebbe diventare un modello virtuoso, capace di unire educazione civica, occupazione giovanile e decoro urbano, valorizzando al contempo il contributo attivo degli studenti nella vita della città". La sperimentazione, se approvata, potrebbe partire nei prossimi mesi rappresentando un passo avanti verso una Torino più pulita e partecipativa.