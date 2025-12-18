Vanchiglia, nuove strisce pedonali per la sicurezza del quartiere

Nuovi interventi sulla sicurezza stradale nel quartiere Vanchiglia, dove in questi giorni si è concluso il rifacimento delle strisce pedonali, come richiesto da cittadini e consiglieri del centro civico.

A darne notizia è il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che sottolinea come i lavori abbiano interessato progressivamente diverse aree del quartiere. Nelle scorse settimane gli interventi si erano concentrati in uno dei nodi più trafficati, l’incrocio tra via Artisti, Santa Giulia e Balbo con via Montebello, Torino, Sant’Ottavio e Buniva. Oggi, invece, i lavori sono proseguiti nelle restanti zone di Vanchiglia, completando l’operazione.

"Come auspicato da più parti - spiega Deri -, sono stati effettuati gli interventi per il rifacimento delle strisce pedonali in tutto il quartiere. Si tratta di un’azione concreta per migliorare la sicurezza, in particolare per pedoni e residenti".

Gli interventi sono stati realizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale. "In queste settimane - dichiara Deri con il coordinatore alla Vabilità, Giuseppe Piras -, abbiamo interloquito con l’assessora Foglietta per dare priorità alle zone in prossimità degli edifici pubblici, dove il passaggio pedonale è più intenso".

Nei mesi scorsi, inoltre, il servizio Segnaletica del Comune era già intervenuto negli altri quartieri della Circoscrizione 7, portando avanti un programma di manutenzione diffusa della segnaletica orizzontale.