 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 18 dicembre 2025, 16:09

Vanchiglia, nuove strisce pedonali per la sicurezza del quartiere

Il presidente Deri: "Completati gli interventi richiesti da cittadini e consiglieri"

Rifacimento strisce pedonali su tutta Vanchiglia

Rifacimento strisce pedonali su tutta Vanchiglia

Nuovi interventi sulla sicurezza stradale nel quartiere Vanchiglia, dove in questi giorni si è concluso il rifacimento delle strisce pedonali, come richiesto da cittadini e consiglieri del centro civico.

A darne notizia è il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che sottolinea come i lavori abbiano interessato progressivamente diverse aree del quartiere. Nelle scorse settimane gli interventi si erano concentrati in uno dei nodi più trafficati, l’incrocio tra via Artisti, Santa Giulia e Balbo con via Montebello, Torino, Sant’Ottavio e Buniva. Oggi, invece, i lavori sono proseguiti nelle restanti zone di Vanchiglia, completando l’operazione.

"Come auspicato da più parti - spiega Deri -, sono stati effettuati gli interventi per il rifacimento delle strisce pedonali in tutto il quartiere. Si tratta di un’azione concreta per migliorare la sicurezza, in particolare per pedoni e residenti".

Gli interventi sono stati realizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale. "In queste settimane - dichiara Deri con il coordinatore alla Vabilità, Giuseppe Piras -, abbiamo interloquito con l’assessora Foglietta per dare priorità alle zone in prossimità degli edifici pubblici, dove il passaggio pedonale è più intenso".

Nei mesi scorsi, inoltre, il servizio Segnaletica del Comune era già intervenuto negli altri quartieri della Circoscrizione 7, portando avanti un programma di manutenzione diffusa della segnaletica orizzontale.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium