AddobbaTo 2025, la Spina si veste da festa grazie ai bambini e al quartiere

Una giornata dal sapore quasi primaverile ha fatto da cornice ad AddobbaTo 2025, l’iniziativa che ha portato colori, sorrisi e spirito natalizio nel cuore della Spina. Un appuntamento ormai atteso, che anche quest’anno ha visto protagonista la partecipazione attiva di bambini, insegnanti, volontari e residenti.

“Grazie a tutti i bambini e alle maestre per gli addobbi straordinari”, racconta Mario Panico, a nome del comitato Quelli della Spina, sottolineando come l’entusiasmo dei più piccoli abbia trasformato il quartiere in un luogo ancora più accogliente e vivo.

Un ringraziamento speciale è andato anche a Babbo Natale, a chi ha dato una mano dietro le quinte e agli amici che sono passati semplicemente per condividere un momento di comunità. Un clima di festa semplice ma autentico, fatto di relazioni e senso di appartenenza.

Quest’anno, inoltre, non è passato inosservato un dettaglio significativo: l’assenza dell’albero di Natale istituzionale sulla Spina. “Ci abbiamo pensato noi”, spiega Panico, “con un albero piccolo, ma fatto con amore per le tradizioni e per il territorio”. Un gesto simbolico che racchiude lo spirito dell’iniziativa: supplire con l’impegno dal basso e con il cuore.

E mentre le immagini dell’evento raccontano più di mille parole, il saluto finale è già rivolto al futuro: “Ci vediamo ad AddobbaTo 2026”.