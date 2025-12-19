A Pino Torinese riparte il Corso gratuito di difesa personale femminile

Partirà il 7 gennaio 2026 il Corso di difesa personale femminile organizzato dall'ASD VIET VO DAO Club Dien Hong, con il patrocinio del Comune di Pino Torinese. Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì, dalle ore 20:30 alle ore 21:30, presso la Palestra Nino Costa in piazza del Municipio 12.

La partecipazione è gratuita e il corso è rivolto alle donne di tutte le età. Le ragazze di 12-13 anni dovranno essere accompagnate da una donna adulta.

Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo.

Sarà possibile incontrare l'operatrice dello sportello antiviolenza del Centro PariDispari, parte della rete del Centro Antiviolenza "InRete" di Chieri, che potrà effettuare un primo ascolto e presentare i servizi a supporto delle donne vittime di violenza. La data dell'incontro verrà comunicata attraverso i canali informativi del Comune.

Per info e iscrizioni: 392 101 1630 (M’ Massimo Carrara).