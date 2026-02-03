Strisce pedonali rifatte solo lungo la ciclabile: "Il viale centrale cade a pezzi"

Strisce pedonali nuove lungo i controviali, ma asfalto ammalorato e attraversamenti consumati nei lati principali del corso. È la situazione segnalata da alcuni residenti di corso Giambone, dove nei giorni scorsi sono stati realizzati interventi legati alla nuova pista ciclabile.

Secondo quanto riferito, i lavori hanno interessato esclusivamente le strisce pedonali in corrispondenza della ciclabile, mentre lungo il resto del corso restano buche, avvallamenti e vere e proprie “fosse”, che rappresentano un rischio concreto per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Una condizione che genera preoccupazione per la sicurezza, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali più utilizzati. “In questo modo si rischiano infortuni e, nei casi peggiori, incidenti gravi”, è l’allarme lanciato dai cittadini, che chiedono interventi strutturali e non solo puntuali.

La richiesta è chiara: sapere se e quando verranno rifatte le strisce pedonali lungo tutto il corso e se è previsto un rifacimento del manto stradale, ormai compromesso in diversi tratti.