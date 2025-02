Moncalieri, vandali e incivili si divertono a rovinare le auto parcheggiate

Non solo ladri di ruote o di parti meccaniche. La cintura sud di Torino torna a fare i conti con le auto danneggiate da vandali e pirati della strada. A Moncalieri, infatti, si segnalano casi di vetture parcheggiate e rovinate da incivili o vandali, che prendono di mira le carrozzerie e poi scappano senza lasciare alcuna traccia.

Due i casi in poche ore

Due i casi registrati in poche ore: uno in via Ponchielli e l'altro in zona Castello. In entrambi i casi i proprietari delle vetture si sono ritrovati danni sulle carrozzerie senza aver alcuna idea di chi possa aver causato il danno.

Gli autori fuggono prima che qualcuno possa prendere il numero di targa oppure riconoscerli, visto che questi soggetti non pensano minimamente di lasciare un biglietto per prendersi la responsabilità dell'accaduto.

Ragazzi annoiati gli autori?

In attesa che le forze dell'ordine possano recuperare qualche indizio utile alle indagini, non è da escludere possa trattarsi di una banda di ragazzini annoiati, che non trovano di meglio da fare che rovinare la cosa pubblica o le auto altrui.