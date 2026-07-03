Tombino sprofondato in via Morazzone, scatta la segnalazione: “Situazione pericolosa per i pedoni”

Da settimane e settimane il problema è sempre lo stesso, e adesso è diventato anche un caso di sicurezza stradale. In via Morazzone, quasi all’angolo con via Montemagno, un tombino sprofondato a due passi dalle strisce pedonali è diventato un piccolo caso per il quartiere Madonna del Pilone.

La situazione ha portato la polizia locale a transennare l’area per impedire ai passanti di farsi male. Ma la misura provvisoria non ha evitato ulteriori problemi: nei giorni scorsi un’auto avrebbe infatti urtato e abbattuto i cavalletti di delimitazione.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere della Circoscrizione 7 Daniele Moiso, che ha annunciato un’azione formale per sollecitare il ripristino del manto stradale. “Chiederò un intervento urgente per il ripristino della pavimentazione”, ha dichiarato Moiso, sottolineando la necessità di riportare in sicurezza il tratto stradale nel più breve tempo possibile.

Resta ora da chiarire a chi spetti materialmente l’intervento: se alla Città o a soggetti privati eventualmente responsabili della manutenzione del tratto interessato. Un passaggio non secondario, che potrebbe incidere sui tempi di risoluzione di un problema che, dopo sei settimane, è ormai diventato strutturale.