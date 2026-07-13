31° International Summer Music Festival: 29 concerti e quattro talk a Bardonecchia

La grande musica torna protagonista nel cuore delle Alpi, a Bardonecchia, dal 16 al 30 luglio con Musica d'Estate – 31° International Summer Music Festival: 15 giorni di attesissimi concerti a ingresso libero, incontri e alta formazione che riuniscono a 1.300 mt, là ove anche la montagna dà spettacolo, giovani talenti e grandi interpreti della scena internazionale. Il festival, organizzato dal 1995 dalla Fondazione Accademia di Musica, annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia, propone per questa edizione 29 concerti e 4 talk, che vanno ad affiancare le 16 masterclass di perfezionamento guidate da musicisti di profilo internazionale e i workshop di CAdMO-Digi Orchestra.

Il ricco cartellone di 29 concerti di musica classica a ingresso libero, offre al pubblico un ampio percorso musicale tra giovani talenti e artisti affermati.

SERE D’ESTATE: 3 CONCERTI SERALI DI DOCENTI E ALLIEVI

Grande novità sono i 3 concerti di Sere d’estate presso la Sala Giolitti del Palazzo delle Feste alle ore 21 che vedono protagonisti alcuni allievi con i propri docenti, musicisti di fama internazionale. Domenica 19 luglio il pianista Gabriele Carcano è atteso insieme al Quartetto Petra formato da Gioele Pierro e Luca Madeddu violini, Chiara Tomassetti viola e Stefano Beltrami, violoncello. Segue mercoledì 22 luglio il celebre Pietro De Maria atteso con la sua allieva Maria Ponomaryova. L’ultimo concerto serale è previsto giovedì 30 luglio e vede protagonisti la violinista Sonig Tchakerian, Nicolas Giacomelli al pianoforte e Emanuele Crucianelli al violoncello.

15 CONCERTI DI GIOVANI TALENTI PLURIPREMIATI

Giovani interpreti già avviati alla carriera concertistica e vincitori di importanti concorsi nazionali e internazionali, allievi o alumni della Fondazione Accademia di Musica, sono protagonisti di 15 concerti, con programmi che spaziano dalla musica da camera ai recital pianistici e lirici.

Durante la settimana alle ore 16:00 presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano i concerti solistici di pianoforte di Giulia Loperfido (16 luglio), Alessandro Vaccarino (17 luglio), Pietro Mendicino (21 luglio), Luca Troncarelli (24 luglio), Matteo Borselli (28 luglio), Lorenzo Bovitutti (30 luglio); recital lirici che vedono protagonisti Ester Covini mezzo soprano e Daniele Di Teodoro piano (lunedì 20), Dimitra Doumeni soprano e Matteo Chiambretto pianoforte (29 luglio); appuntamenti dedicati alla musica da camera con il Trio Ecate (22 luglio), Bianca Rabaglia violino con il pianista Alessandro Mosca (23 luglio), Edoardo Mantellassi violoncello con il pianista Alessandro Mosca (27 luglio).

Sono 4 i concerti previsti alle ore 17:45 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice. Protagonisti sono il Trio Virgilio Mago (16 luglio), Francesco Maria Pellecchia (20 luglio), Michele Taraborrelli (23 luglio) e Duo Delè (27 luglio).

GLI 11 CONCERTI DEGLI ALLIEVI DELLE MASTERCLASS

Ogni pomeriggio dal 16 al 30 luglio (alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 15:30 durante il weekend) presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice è previsto un concerto. Ad esibirsi sono giovani musicisti selezionati tra i 127 allievi iscritti alle masterclass di perfezionamento di Musica d’Estate tenute da docenti di fama internazionale: Roberto Plano, Enrico Pace, Benedetto Lupo, Pietro De Maria, Gabriele Carcano, Claudio Voghera, Epifanio Comis, Hubert Rutkowski, Giuseppe Guarrera (pianoforte), Sonig Tchakerian, Ivan Rabaglia, Guido Rimonda (violino), Simone Briatore (viola), Enrico Bronzi (violoncello), Claudio Voghera (musica da camera).

I 4 TALK CON MUSICISTI DI FAMA

Una grande novità dell’edizione 2026 di Musica d’Estate sono i quattro talk di approfondimento di MDE OFF previsti presso il Palazzo delle Feste alle ore 21, aperti anche al pubblico, seguite da un Q&A finale per le domande. Le interviste, condotte e moderate da Gianmarco Moneti, vedono protagonisti quattro grandi musicisti, docenti a Bardonecchia delle masterclass di perfezionamento: Roberto Plano (venerdì 17 luglio, sala Giolitti), Enrico Bronzi (lunedì 20 luglio, foyer Sala Viglione), Ivan Rabaglia (giovedì 23 luglio, foyer Sala Viglione), Benedetto Lupo (martedì 28 luglio, foyer Sala Viglione). Ogni intervista ricostruisce il percorso artistico e professionale dei musicisti, dagli anni della formazione fino al riconoscimento a livello nazionale e internazionale

Il programma potrà subire variazioni. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, senza obbligo di prenotazione. Info: 3486994363. Gli eventi possono essere seguiti sulle storie di Instagram @accademiadimusicadipinerolo o seguendo #bardonecchiamde

La Direzione artistica del 31° International Summer Music Festival “Musica d’Estate” è di Laura Richaud. Il coordinamento didattico è di Claudio Voghera. Musica d’Estate è realizzata dalla Fondazione Accademia di Musica con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Comune di Bardonecchia, Fondazione C.R.T. La manifestazione ha il patrocinio della Città metropolitana di Torino e Comune di Bardonecchia. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti e Yamaha Musica Italia.