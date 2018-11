La Facoltà di Matematica trova la soluzione per rendere accessibile la ricerca e lo studio a chi ha perso la vista (FOTO)

Ma la sua marcia in più non è solo questa: realizzato grazie ai contributi di Università di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Specchio dei Tempi, I.Ri.Fo.R./UICI - Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione/Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Fondazione Università Popolare, Leoclub Biella e Pino Torinese e Società Reale Mutua Assicurazioni, il laboratorio è infatti pensato per essere accessibile dalle persone con disabilità, in particolare disabilità visive.

All'interno del laboratorio ci sono tecnologie per accesso a studi anche avanzati per chi ha difficoltà di vista o proprio non vede. "Sono prodotti che tramite computer leggono ciò che c'è sullo schermo o tastiere che restituiscono in braille ciò che è visualizzato. Tecnologie già avanzate sui testi fatti di parole, ma più complesse quando si tratta di formule e numeri matematici", spiega la professoressa Capietto.

"In ateneo al momento - prosegue - ci sono alcune decine di studenti con problemi di disabilità visiva. Ma al momento della scelta, tendono a escludere a priori percorsi di studi scientifici, mentre in realtà non hanno alcun problema a livello cognitivo. E i costi per determinate tecnologie sono piuttosto bassi".

"Quello di Torino - conclude - è un centro che rappresenta un unicum in Piemonte e in Italia e solo a Karlsruhe, in Germania, c'è qualcosa di simile a livello europeo".

Un progetto che ha visto recitare un ruolo centrale ad Anna Capietto, responsabile per la disabilità del Dipartimento di Matematica “G. Peano” e Responsabile del Laboratorio “S. Polin”.