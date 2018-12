A Lingotto Fiere la quinta edizione di Xmas Comics and Games

Sabato 15 e domenica 16 dicembre il Lingotto Fiere di Torino ospita la quinta edizione di Xmas Comics and Games. Il padiglione 3 del polo fieristico torinese ospita il nuovo appuntamento con la kermesse irrinunciabile per tutti gli amanti di fumetti e non solo, per un Natale all’insegna del divertimento. Sono cinque le tematiche principali di questa nuova edizione: comics, games, videogames, cosplay, youtuber, oltre alla consueta area espositiva con oltre 90 realtà presenti, dove è possibile trovare fumetti, manga, gadget, oggetti da collezione e costumi. Confermata la presenza delle case editrici che avevano fatto gradito ritorno ad aprile, come Tunuè, BD, Magic Press, Shockdom, Dark Zone, No lands Comics, Star Comics. Torna in fiera Edizioni Dentiblù, le cui pubblicazioni sono state recentemente acquisite da BD, mentre debuttano al Lingotto gli editori Diabolo, Lavieri e Barta.