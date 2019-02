Sicurezza, giro di vite della questura: in meno di un mese arrestate 117 persone e 339 denunciate

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, l'incremento è del 3% per quanto riguarda le persone finite in manette e del 46% delle denunce. Mentre le persone identificate sono state 5401, di cui 1702 straniere. Le espulsioni sono state 26. A questi provvedimenti si aggiungono le altre misure di prevenzione personale: 15 in tutto, di cui un foglio di via obbligatorio, 9 avvisi orali e 5 ammonimenti, di cui 3 per stalking e 2 per violenza domestica. Nello stesso arco temporale dello scorso anno non erano stati emessi ammonimenti di questo tipo, ma 1 foglio di via obbligatorio e 20 avvisi orali.



Per quanto riguarda la lotta alla droga, lo stupefacente sequestrato ammonta a oltre 20 chilogrammi. Mentre gli esercizi pubblici controllati sono 44 con la contestazione di sanzioni amministrative per quasi 65mila euro e l’emissione di 7 provvedimenti di sospensione della licenza, per un totale di 110 giorni di chiusura.