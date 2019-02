Sul palco dello Sporting vicino a Chiamparino giovane consigliera di Chiomonte, bandiera del sì Tav

Non è un caso che Chiamparino - che in queste settimane ha più volte chiarito come il sì alla Torino-Lione non sia negoziabile - l'abbia voluta tra gli otto "testimonial" al suo fianco, vicino ad amici di lungo corso come il chirurgo Mauro Salizzoni e ai sindaci di capoluoghi di provincia come Cuneo e Vercelli.