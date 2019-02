"Star bene" è il nuovo album di Andrea Giraudo. Bello, appassionante, moderno

“Stare bene” (album uscito a gennaio) rappresenta il diritto di essere qui e adesso.

Attraverso questo progetto Andrea Giraudo, cantautore e musicista cuneese, vuole parlare di musica universale, quella che non si associa a target, etichette o alla moda del momento. La musica è, appunto un linguaggio universale, primordiale, non traducibile. Il suo scopo è di unire, cancellando differenze altrimenti insormontabili, dà risposte semplici con strumenti altrettanto comprensibili.

L’album arriva a chiunque è un’esperienza diretta, semplice che fluisce libera come un carnevale di colori, odori, sensazioni e sentimenti.



Ecco le tracce dell’album:



-DIECI ANNI : una canzone che parla d’amore e che ogni donna vorrebbe le si dedicasse almeno una volta nella vita.



-LA GUARIGIONE : il tema è chiodo scaccia chiodo, con un accento sull’uso dell’organo Hamond.



-A CHI RESTERA' : una riflessione su chi rimane e su chi se ne va.



-VIRGOLE IN PASTO : il cantautore, fortemente influenzato dalla musica Blues, si opera in una musica per lui rappresentativa. Questa traccia è una riflessione sulla società odierna.



-POTERE E VOLERE : atmosfere Rock e Blues anni ’60. Incitazione per chi vuole raggiungere un obiettivo e per coloro ai quali manca il coraggio.



-CHI SARAI MAI : l’atmosfera è quella di una serata estiva in spiaggia, seduti intorno ad un falò ad ascoltare la melodia di una chitarra, amplificando il senso di amicizia e condivisione.



-L'ISOLA IN DUE : si tratta di una melodia coinvolgente con un tocco leggero del musicista sul pianoforte.



-LA CLESSIDRA : traccia coinvolgente composta da un testo riflessivo ed una musica estremamente allegra.



-CUORE AMICO : il tema di questa traccia tratta il cuore di un uomo ed i suoi timori riguardo un amore serio e vincolante.



-UN MONDO CASSETTO : il tema principale è il passaggio obbligato, di un giovane ragazzo che diventa felicemente uomo.



-POKER : traccia colma di pathos, elegante ed evocativa.



-STARE BENE : traccia da cui prende il nome l’album, rappresenta una canzone corale ed orecchiabile con un messaggio ottimista.



Per ulteriori informazioni è possibile visitare i canali social dedicati ad Andrea Giraudo:



INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured