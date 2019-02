De Tomaso: Gian Mario Rossignolo condannato a 5 anni e 6 mesi

L'ex patron della De Tomaso, Gian Mario Rossignolo, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per il crac della storica casa automobilistica, fallita nel 2012.

Condannato anche il figlio di Rossignolo, Gianluca, a 4 anni e 10 mesi. I due, insieme ad altre 6 persone, erano accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, false fideiussioni, violazione della legge fallimentare e truffa in danno di enti pubblici. Le altre condanne riguardano Giuliano Malvino (4 anni); Ramon Rotini (2 anni e 10 mesi); Ivano Perinelli (2 anni e 7 mesi); Fabio Pasquini (10 mesi); Paolo Lardera (8 mesi).

Il Tribunale ha disposto una provvisionale di 5 milioni di euro da destinare alla procedura fallimentare, riconoscendo allo stesso tempo il danno subito dai lavoratori che però, e questa è la beffa, per cercare di ottenere un risarcimento saranno costretti a intentare una causa civile.



La De Tomaso era stata acquistata da Rossignolo nel 2009, ma soltanto tre anni dopo veniva dichiarata fallita. Nel frattempo, peró, nelle casse dell'azienda erano giunti oltre 7 milioni di euro dalla Regione Piemonte, soldi che sarebbero dovuti servire ad avviare dei corsi di formazione destinati ai dipendenti, con il chiaro intento di rilanciare la fabbrica. In realtá quei corsi non si faranno mai e la Procura avvierá l'inchiesta.



"La vicenda della De Tommaso è uno dei tratti di storia più bui del declino industriale e dell'automotive del nostro territorio - commenta Edi Lazzi segretario della Fiom Cgil di Torino -. Una vicenda finita male soprattutto per i lavoratori che hanno perso il proprio impiego dopo essere stati illusi di poter rientrare sul loro posto di lavoro. Circa trecento lavoratori si sono costituiti parte civile con l’assistenza dei legali della Fiom-Cgil per chiedere conto dei danni provocati loro da una gestione censurata dallo stesso Tribunale. Oggi il Tribunale ha riconosciuto le loro ragioni, ma per ottenere un risarcimento economico dovranno procedere con una causa civile. Non condividiamo questo rinvio ad altro procedimento per il risarcimento dei lavoratori che hanno già pagato con anni di cassa integrazione e con la perdita del posto di lavoro. Nei prossimi giorni decideremo, insieme ai lavoratori iscritti alla Fiom Cgil se procedere con la causa civile. Ci auguriamo che la sentenza di oggi eviti in futuro simili situazioni in un territorio che sta pagando a caro prezzo il declino economico in corso".