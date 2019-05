La Piemontese conquista le piazze del centro di Cavour

Oltre 25 allevatori del territorio esporranno i loro capi durante la rassegna “Cavour, Carne di razza piemontese”, che si apre oggi, giovedì 25 aprile, per chiudere domenica.

Cavour è il Comune della provincia di Torino con più capi di razza piemontese allevati negli oltre cento allevamenti disseminati nelle campagne ai piedi della Rocca e da 20 anni esalta questo prodotto con una manifestazione apposita, organizzata da Comune e pro loco, che coinvolge allevatori, macellerie e ristoranti (con menù a tema). Oggi, alle ore 18,30, si parte in musica all’Ala comunale di piazza Sforzini con l’AperiBurger animato da dj Matteo Dianti.

Domani, invece, nella stessa piazza, aprirà l’Ala del gusto con “I sapori della carne”, cena self service organizzata dall’associazione CavourCommercio. La rassegna entrerà nel vivo sabato con il mercato dei produttori agricoli in piazza Sforzini e via Roma, mentre in piazza III Alpini e piazza Solferino si terrà la mostra zootecnica, organizzata in collaborazione con Arap (Associazione regionale allevatori Piemonte) e con otto Comuni del territorio (Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Garzigliana, Macello e Osasco): oltre 25 allevatori esporranno un centinaio tra i migliori capi di Piemontese.

Nelle stesse piazze ci sarà spazio anche per la mostra della meccanizzazione agricola. Le due esposizioni si terranno anche il giorno seguente. La rassegna verrà inaugurata ufficialmente alle 14,30, in piazza III Alpini, con la banda musicale San Lorenzo, che sfilerà per le vie del paese. La giornata si chiuderà in musica, all’Ala di piazza Sforzini con la serata karaoke con MaxGodino (ingresso libero).

Domenica 28, in centro, ci sarà la Fiera di primavera con un centinaio di bancarelle, mentre piazza Martiri della Libertà ospiterà la mostra-mercato di piccoli animali e quella colombofila e il porticato comunale di via Borgi la Fiera in miniatura, con esposizione dei mini trattori “Bruder”. Alle 10,30, invece, nella sede dell’Ana si terrà il convegno “La La filiera agroalimentare nel Cavourese ed i Servizi Veterinari ASL TO 3: un percorso vincente”.

Sia sabato che domenica, alle ore 10,30 e alle 15, si potranno visitare due aziende del territorio con una navetta al costo di 3 euro (gratis per bimbi al di sotto di un metro di altezza). Per informazioni e biglietti rivolgersi all’Infopoint Procavour in piazza Sforzini.

Un’altra iniziativa è il Pedibus, che permetterà di scoprire il centro storico di Cavour e la Rocca con visite guidate gratuite da fare a piedi (prenotazione obbligatoria all’Infopoint). Infine sabato sia pranzo che a cena e domenica a pranzo, l’Ala del gusto della pro loco proporrà piatti tipici di carne e il bollito alla piemontese.

Per ulteriori informazioni: www.cavour.info o procavour@cavour.info