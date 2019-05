Per tre giorni Torino si trasforma nella capitale delle birre del Belgio: torna il Tripel B Fest

Ecco quindi tutte le conferme e le novità del Tripel B Fest2019 : un’iniziativa unica nel suo genere e nel panorama degli eventi brassicoli in Italia che si svolgerà allo sPAZIO 211 di Torino il 24, 25 e 26 maggio prossimi, ideata e curata dal Tripel B, beer shop, selezionatore, importatore e distributore di birre belghe in tutta Italia, con sede a Torino.

Una tre giorni per avvicinarsi al mondo delle produzioni dei Maestri Birrai belgi, in particolare il mondo dei piccoli produttori artigianali, un mondo in fermento, ricco di stimoli e contaminazioni, che ha da sempre fatto scuola in Europa per varierà e qualità.