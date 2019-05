Infermieri in presidio a Torino: "Serve più personale, situazione non più tollerabile"

A due giorni dalla giornata internazionale a loro dedicata, questa mattina presidio degli infermieri in piazza Castello a Torino.

Un appuntamento organizzato dal Nursing Up, che ha allestito un gazebo informativo con possibilità di misurare la pressione e la glicemia, per informare "della condizione lavorativa non più tollerabile di infermieri e i professionisti sanitari". Nel 2011 ha preso il via piano di rientro della sanità piemontese, per colmare la pesante situazione di deficit finanziario, che ha portato allo stop della assunzioni. Nel 2015 c'è stato un parziale sblocco, ogni due infermieri in pensione ne veniva assunto uno, con la situazione normalizzata solo nel 2017.