Teatro Stabile di Torino, Antonio Latella dirige "L'isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi"

Martedì 28 maggio 2019, alle ore 19.30, debutta in prima nazionale al Teatro Carignano la nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale "L'isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi" di Sergio Tofano e Nino Rota, nell’adattamento di Linda Dalisi, per la regia di Antonio Latella. Lo spettacolo è interpretato da (in ordine alfabetico): Michele Andrei, Caterina Carpio, Leonardo Lidi, Francesco Manetti, Barbara Mattavelli, Marta Pizzigallo, Alessio Maria Romano, Isacco Venturini; in scena i musicisti Federica Furlani, Andrea Gianessi, Alessandro Levrero, Giuseppe Rizzo. Le scene sono di Giuseppe Stellato, i costumi di Graziella Pepe, il progetto sonoro di Franco Visioli, le luci di Simone De Angelis, la coreografia è a cura degli attori pappagalli; assistente alla regia Brunella Giolivo, secondo assistente alla regia Alessandro Businaro.

Antonio Latella allestisce per lo Stabile di Torino la commedia musicale di Sergio Tofano, nella quale recitò da ragazzo. Un’avventura in rima, sulle note di Nino Rota, in un universo linguistico quasi “dadaista”, con l’esprit gioioso dell’infanzia perduta. Per il regista, una nuova tappa nel “percorso di ricerca sul verso” che lo ha portato da Tasso a Sto.

Regista di punta della ricerca teatrale europea, Antonio Latella compie un viaggio nel tempo mettendo in scena quell’Isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi che interpretò da ragazzo, appena diciottenne, diretto da Franco Passatore. È un naufragio quello raccontato in rima da Sergio Tofano, sulle musiche di Nino Rota, con l’eroe dei fumetti dall’inseparabile bassotto e i buffi personaggi della nave Teresina perduti su un’isola tra «cannibali brutti e pappagalli belli»; ed è un naufragio nella memoria quello di Latella che torna alla gioia dei suoi anni giovanili, in quel luogo che non potrà mai più essere lo stesso.

Dal multiforme ingegno di Sto una surreale commedia musicale dagli effetti speciali linguistici quasi dadaisti, con parole che si inventano e si ripetono, suoni echeggiati e pensieri rotti e frantumati. Latella, che adora le filastrocche, alla semplicità delle rime di Sto è arrivato (dopo l’esperienza di Pinocchio) in un percorso di ricerca sul verso passato attraverso l’Aminta di Tasso: «È un punto finale a ritroso, come se fosse la prima stazione di un viaggio che lentamente va a toglier teatralità, per aggiungere meraviglia e, spero, incanto». Al termine delle sue peripezie, Bonaventura non riceve il famoso milione. E dunque non c’è premio di consolazione: alla fine si torna al luogo dove tutto è iniziato, dove il primo bacio era una rima baciata, e purtroppo da noi tutti dimenticata.