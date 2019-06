La creatività è femmina: gran finale Premio InediTO al Circolo dei Lettori

Cinque donne e due uomini tra i vincitori del Premio InediTO-Colline di Torino, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, in lingua italiana e a tema libero, unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura attraverso sette sezioni dedicate alla poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica. È questo l’esito tutto al femminile emerso dalle valutazioni del concorso che compie quest’anno 18 anni raggiungendo quindi la maturità, organizzato dall’associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (TO) e diretto dallo scrittore e cantante jazz Valerio Vigliaturo .

593 le opere iscritte al concorso provenienti da tutta Italia e dall'estero (Australia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Croazia, Romania, Albania) a conferma anche della dimensione internazionale acquisita dal premio. 30 i premiati tra vincitori e menzionati nelle varie sezioni, 4 i segnalati (tra i quali due diversamente abili di Chieri e Saluzzo, la classe 1E della scuola secondaria di I grado “A. Manuzio” di Mestre (VE) e due detenuti del Gruppo OrtoLibero di Brescia), 9 i vincitori dei premi speciali “InediTO Young” (assegnato a due autori minorenni promettenti in collaborazione con Aurora Penne), “Borgate dal Vivo” (attraverso un workshop per 5 autori di racconti under 35 piemontesi messo a disposizione dal festival), “Alexander Langer” (attribuito a un’opera dedicata all'ambiente e all'ecologia), in collaborazione con l'Amiat Gruppo Iren (Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino), la Città di Torino e la Fondazione Alexander Langer di Bolzano, e “Giovanni Arpino” (assegnato a un’opera ispirata alla solidarietà sportiva), in collaborazione sempre con la Città di Torino. Il cui elenco completo compare nell’Albo d’Onore sul sito www.premioinedito.it