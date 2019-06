New York incontra Torino per la Masterclass in Visual Storytelling con ICP

È giunta alla quarta edizione la Masterclass in Visual Storytelling che CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia realizza in collaborazione con ICP-International Center of Photography di New York , istituto di eccellenza nella formazione fotografica e nei linguaggi contemporanei.

Tanti sono stati gli studenti che in questi anni hanno approfondito, sperimentato e creato nuovi mondi visivi grazie alle lezioni frontali e alle esercitazioni sul campo che la Masterclass ha proposto. Anche per il 2019, il programma delle attività della Masterclass offre un’ampia gamma di visioni, spunti, occasioni di riflessione e di ricerca che permetteranno ai 25 partecipanti che arrivano da 8 paesi - Perù, Stati Uniti, Spagna, India, Italia, Germania, Norvegia, Gran Bretagna - di diventare dei nuovi professionisti del linguaggio multimediale e del racconto per immagini.

Un mese di lezioni frontali e photoshooting con docenti specializzati del calibro di Karen Marshall, Saul Metnick, Andrew Lichtenstein, Greg Miller e Gaia Squarci che insegneranno agli studenti come raccontare una storia raffinata per immagini, come sviluppare un proprio “kit multimediale” ricco di strumenti sia tecnici che artistici, come editare sequenze di immagini e come esplorare le migliori pratiche per avvicinarsi ai soggetti desiderati. Questa Masterclass, rispetto alle precedenti, esaminerà nel dettaglio cosa significa creare storie visive che siano attente allo spazio sociale, culturale ed emotivo delle persone e dei luoghi in cui le storie stesse risiedono.