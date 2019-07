L'accusa di Nursind: "Devastante la situazione al pronto soccorso delle Molinette"

L'atto d'accusa del sindacato infermieristico Nursind è forte: "Decine di anziani in attesa di ricovero e di un posto letto al pronto soccorso delle Molinette. Alle ore 12 di oggi se ne contavano ancora una trentina sparsi anche nelle sale visita, di cui 17 di area medica, 3 cardiologici e 5 neurologici e una ventina in attesa di visita".

"E la situazione è in forte peggioramento, poiché sono in arrivo ambulanze in contemporanea. Alle 13 solo più una barella in triage. Barelle esaurite, stanze piene e operatori esausti, al limite del collasso, giá attivato il personale reperibile. Impossibile gestire situazioni simili. Giá più di 30 ore in attesa di un ricovero e il tutto lascia presagire che anche la notte sará passata in simili condizioni. La chiusura dei posti letto ha dato come sempre il suo verdetto", dichiara Francesco Coppolella, segretario regionale del Nursind, il sindacato degli infermieri.

"Non bisogna essere dei maghi per capire che se tagli un posto letto il paziente lo trasferisci su una barella se non crei valide alternative che ad oggi non ci sono. Il rischio di errore da parte degli operatori é elevatissimo, le cadute sono aumentate perché gestire una degenza con 30 barelle é da terzo mondo. Non possiamo più accettare che si prendano decisioni strampalate sulla pelle di operatori e cittadini. Il caldo si sa che arriva, come si sa che arriva l'influenza. I posti letto si chiudono se ci sono alternative", afferma ancora Coppolella, "altrimenti si lasciano e se servono più infermieri vanno assunti e subito".

"Quando si prendono certe decisioni bisogna pensare alle conseguenze e questo ci pare che non venga fatto. Anche la nuova giunta deve dare subito un segnale importante in merito, non possiamo più permetterci di andare avanti in questo modo. Ci dicano subito come intendono affrontare il problema. La salute e la dignità delle persone vanno tutelate", conclude il segretario regionale del Nursind.

Questa la replica alle accuse lanciate dal sndacato infermieristico da parte del direttore sanitario delle Molinette Antonio Scarmozzino: "Complice questa ondata di caldo, sono aumentati di circa il 30% gli accessi, quindi tutto questo ha significato un incremento del lavoro per il nostro personale, ma non stiamo lasciando indietro nessuno. E si sta lavorando per recuperare posti letto aggiuntivi da altri reparti, ad esempio dalla chirurgia, visto che in estate le sale sono meno attive. Inutile diffondere allarmismo”.