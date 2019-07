Ad Alba una serata speciale all'insegna della musica: prosegue "Stare bene" in tour, con il cantautore Andrea Giraudo

Martedì 9 luglio la musica del cantautore Andrea Giraudo torna protagonista, questa volta con una speciale serata ad Alba, al “Civico Undici Social Food.

La musica e le parole inconfondibili dell'artista piemontese, sono state inserite nel calendario del celebre locale di via Rattazzi ad Alba, per una serata di musica live, in pieno stile “Giraudo”.

Reduce dal “Pistoia Blues Festival” e impegnato nei preparativi per il grande evento del 14 luglio, che lo vedrà protagonista in “Anima Festival” assieme a Tony Esposito, Andrea si esibirà in una serata di blues e cantautorato nella migliore scuola italiana con il suo stile inconfondibile.

Durante la serata di Alba l'autore proporrà i migliori brani di musica del proprio repertorio e in particolare quelli tratti dal suo ultimo disco “Stare bene”: una personale ricerca di armonia, di semplicità e di condivisione, si arricchisce di un nuovo tassello musicale da cui sono estratti La Guarigione (video) e il nuovo singolo La Clessidra (video).

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook della serata e i canali social di Andrea Giraudo



INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured