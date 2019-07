Tra Parco della Salute e Palazzo della Regione, tutte le limitazioni del traffico in estate

Estate di cantieri e limitazioni del traffico per i quartieri di Lingotto e Nizza Millefonti. Dal 16 giugno sono iniziati gli interventi nell’area ex Avio-Oval, futura sede del nuovo Parco della Salute, che comprenderà un polo ospedaliero per l’alta complessità, un centro per la didattica, uno per la ricerca di base e una struttura dedicata alla ricerca clinica e traslazionale.

I lavori per la nuova viabilità, nell’ambito delle opere di urbanizzazione per il nuovo complesso, dovranno terminare entro dicembre 2021. Durante l’intero periodo, sarà chiuso al traffico il tratto di parcheggio in via Passo Buole di fronte al circolo sportivo CH4.

Causerà poi non pochi disagi alla circolazione la chiusura totale del sottopassaggio Lingotto dal 6 luglio al 15 settembre. Una scelta connessa alla costruzione del nuovo Palazzo della Regione, con cantieri che prevedono la demolizione di una parte delle strutture in cemento armato esistenti e il rifacimento della rete di fognatura e della rete idrica.

Infine, tra inizio agosto e Ferragosto, per quattro notti (dalle 22.30 alle 5.30) saranno chiusi i tratti di corso Unità d’Italia a cavallo delle passerelle del Bit e del Cto per manutenzione.