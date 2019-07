Da luglio per le strade di Torino i nuovi bus

A partire dai prossimi giorni, per le strade di Torino, inizieranno a circolare una parte dei 74 nuovi bus a gasolio acquistati da Gtt. I mezzi a metano saranno a servizio completo da settembre, con l'inizio delle scuole. Tempistiche della riorganizzazione della flotta fornite questo pomeriggio dalla stessa azienda di corso Turati, nel corso di una commissione dedicata alla programmazione estiva della rete locale di trasporto.

Veicoli a cui si affiancheranno, dalla primavera 2020, quaranta bus a metano da 12 metri. La gara per la fornitura dei mezzi è in fase tecnica. La prossima settimana arriveranno a Torino, in prova, i prototipi dei veicoli delle due aziende che hanno presentato un'offerta. Dopo i test, si passerà alla valutazione economica ed infine la commissione deciderà, probabilmente entro la fine dell'estate, il vincitore. Da lì l'impresa che si è aggiudicata la gara impiegherà circa sei mesi per la produzione dei bus a metano, che saranno dunque per le strade di Torino da inizio 2020.