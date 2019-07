Cuscini berlinesi e banchine: più sicurezza per le piste ciclabili di piazza Statuto

Dopo il sopralluogo dello scorso aprile, che aveva evidenziato le problematiche di sicurezza stradale relative alle nuove piste ciclabili di Piazza Statuto, la Circoscrizione 4 è passata all'azione approvando nel Consiglio di lunedì una mozione (primo firmatario il capogruppo della Lista Civica per Torino Paolo Bruzzese) per

richiedere interventi specifici e urgenti: sotto i riflettori ci sono gli incroci con Via San Donato e Via Cibrario.

Tra le richieste fatte dalla Circoscrizione ci sono l'installazione di una banchina che separi la ciclabile dalle corsie percorse dalle auto (attualmente c'è solo un cordolo, ndr), la messa in evidenza il manto stradale per favorire la visibilità degli automobilisti in svolta, la posa di alcuni “cuscini berlinesi” per rallentare il traffico

veicolare e l'installazione di uno specchio all'angolo tra via Cibrario e la piazza.

Ma non finisce qui, perché nello stesso Consiglio è stata approvata anche un'altra mozione (primo firmatario il capogruppo del Movimento 5 Stelle Federico Varacalli) dedicata all'incrocio tra via Carrera e via Sostegno, in zona Parella, teatro di numerosi incidenti, il più grave dei quali lo scorso 31 maggio ha addirittura portato un'auto a sfondare le vetrine di un bar. Nel documento vengono richieste la

predisposizione di uno stop su Via Sostegno in entrambe le direzioni, l'istituzione di una zona 30 nella stessa strada, i cuscini berlinesi e il ripristino della segnaletica orizzontale usurata.