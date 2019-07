Il maltempo colpisce anche in Francia: interrotta la linea ferroviaria verso l'Italia

Non solo in Italia. Il maltempo si fa sentire (e fa danni) anche oltre confine. Per esempio in Francia, dove nelle scorse ore un forte temporale ha causato l'interruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Francia e Italia.

Le precipitazioni, infatti, hanno portato una grossa quantità di fango sui binari e ora - "per diverse settimane", dicono dalla compagnia transalpina SNCF - rimarrà chiusa la tratta tra Modane e Saint-Jean de Maurienne, proprio la località dove si trova il cantiere TAV sul lato francese.

Semaforo rosso, dunque, per i treni ad alta velocità che, tre volte al giorno, collegano Parigi e Milano. Ma difficoltà ci saranno anche per i tanti treni merci che di solito utilizzano quel collegamento.

Data l’entità del danno, il ripristino dei binari a opera del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, SNCF Réseau, richiederà diverse settimane. Per questo, tutti i treni TGV Francia-Italia sono eccezionalmente cancellati fino al 31 luglio.

Consapevole del disagio creato da questa situazione straordinaria, Voyages SNCF e tutti i collaboratori sono a disposizione dei viaggiatori per tutta l’assistenza necessaria. I clienti in possesso di un biglietto sono stati informati della situazione. I clienti in possesso di biglietti per viaggi fino al 31 luglio possono sin da ora procedere alla richiesta di rimborso tramite il sito G30.sncf.com