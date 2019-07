A Bardonecchia conto alla rovescia verso il Concerto in altura - Memorial Mario Pisano

Organizzato dal CUS Torino (Centro Universitario Sportivo), in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Bardonecchia ed il contributo di numerosi amici del CUS amanti la buona musica, domenica 28 luglio alle ore 11, dopo un anno sabbatico, nello splendido scenario dei 1500 m slm del Pian del Sole, ritorna il “CONCERTO IN ALTURA-MEMORIAL MARIO PISANO”, tradizionale appuntamento sinfonico eseguito quest’anno dalla SICHUAN PHILHARMONIC ORCHESTRA, una delle più rappresentative e prestigiose della Cina, con all’attivo numerosi apprezzati concerti in tutto il mondo.

Il concerto sarà diretto dal giovane Maestro Lorenzo Tazzieri, nato a Genova nel 1985, uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione italiana di direttori d'orchestra, Direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation, a soli 33 anni, Direttore artistico del Genoa International Music Youth Festival e dell’Amman Opera Festival, primo festival operistico fondato nel mondo arabo. Recentemente è stato il più giovane musicista insignito dal Sindaco di Genova e dalla Presidente del Senato della Repubblica Italiana del titolo di Ambasciatore di Genova nel Mondo.

Lo spettacolo è in memoria di Mario Pisano, giornalista di origini campane, spentosi a Torino l'8 gennaio del 2008, all'età di 65 anni, dopo aver lavorato a Radio GRP e alla redazione piemontese della Rai, molto conosciuto e stimato professionista nel mondo dell’informazione piemontese, per anni presentatore ufficiale delle concerto.





PROGRAMMA UFFICIALE

ore 9 Santa Messa al Pian del Sole e partenza camminata da Campo Smith

dalle ore 10 alle 11 risalita in seggiovia, gratuita per chi indossa la t-shirt “JUST THE WOMAN I AM”

ore 11.00 “Concerto in Altura - Memorial Mario Pisano” al Pian del Sole della

SICHUAN PHILHARMONIC ORCHESTRA diretta dal Maestro Lorenzo Tazzieri

ore 12.45 Pranzo con polenta e salsiccia. Menù a €10 in collaborazione con i ristoranti “Pian del sole “ e “La Grangia”