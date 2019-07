Fulmini e vento sopra Caselle: due voli sono stati fatti atterrare a Genova e Malpensa

E' stata una notte complicata, quella di ieri, per chi doveva raggiungere Torino in aereo. Anche se per chi si trovava in città la sensazione è stata di una leggera pioggia e nulla più, in quota le cose sono andate diversamente. Tanto che alcuni voli sono stati fatti atterrare presso altri scali, rispetto a quello di Caselle, mentre chi è riuscito ad arrivare nel capoluogo torinese ha accusato pesanti ritardi.

Il passaparola si è sparso rapidamente, grazie a smartphone e social. In particolare, è stata in tarda serata che la situazione è peggiorata nell'area dello scalo di Caselle. A destare preoccupazione, soprattutto i fulmini, ma anche le raffiche di vento che rendevano pericolose le manovre di approccio alla pista.

E così, con un po' di pazienza in più in valigia, chi si è trovato ad arrivare da Brindisi è stato costretto a scendere a terra a Genova e a proseguire in bus fino a Torino. Mentre chi arrivava da Amsterdam è stato fatto atterrare a Malpensa.