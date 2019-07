Minaccia la sua ex compagna, per un 28enne albanese scatta il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare

Gli agenti del hanno denunciato un cittadino albanese di 28 anni per minacce procedendo, al contempo, all’allontanamento in via d’urgenza dalla casa familiare.

Lunedì sera, lo straniero ha prima contattato telefonicamente la donna minacciandola di morte e poi si è presentato a casa della ex compagna con la quale aveva avuto una relazione per alcuni mesi lo scorso anno. Già in passato, l’uomo si era presentato più volte a casa della vittima o sul posto di lavora di quest’ultima. Dopo che l'uomo si è presentato a casa sua, la vittima ha contattato la Polizia.

Gli agenti giunti sul posto hanno denunciato in stato di libertà l’uomo per minacce gravi e, come detto, hanno provveduto al suo allontanamento dalla casa familiare della donna con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.