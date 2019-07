Sicurezza, arrestato per furto di una bicicletta

Questa mattina, 12 luglio, in corso Vittorio a Torino, gli agenti di una pattuglia della municipale hanno notato una persona che si aggirava con fare sospetto vicino al parcometro Gtt nei pressi del civico 99.

Due vigili sono scesi a piedi per intercettato mentre il terzo faceva il giro dell’isolato con l’auto per bloccarlo. L’uomo, italiano di anni 30 anni, alla vista degli Agenti si è introdotto in un cortile uscendone con una bicicletta. Subito bloccato, ha confessato il furto della bici ed è stato condotto al Comando di via Bologna. Durante la perquisizione è stato rinvenuto un coltellino con lame a filo multiuso di cm 13,5.

Il soggetto è stato arrestato e trasferito nella casa Circondariale Lorusso e Cutugno. La bicicletta è stata poi restituita al legittimo proprietario.