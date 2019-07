Cpr di corso Brunelleschi, il Garante dei detenuti avverte: “Degrado elevato, le persone vivono in condizioni offensive”. E stasera è attesa una manifestazione

Dopo la visita dello scorso 17 aprile, la componente del Collegio del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti, avverte: “La condizione del Cpr di corso Brunelleschi è di altissimo degrado, le persone vivono in condiziono offensive rispetto alla dignità”. A fare luce in un luogo dove generalmente telecamere e macchine foto non sono ammesse è il racconto che Emilia Rossi fa del Cpr: “I migranti vivono in stanzoni da sette persone dove il bagno non è nemmeno separato dall’ambiente dove le persone dormono”. Per separare i due ambienti, gli ospiti del centro si sono adattati, mettendo alcune tende che garantiscono un minimo di privacy ma non fermano di certo gli odori provenienti da un bagno usato da sette persone. Da rivedere, secondo Rossi, anche il modo in cui viene somministrato il cibo: “Non ci sono posti per sedersi, i cittadini stranieri sono obbligati a mangiare per terra con i piatti appoggiati sulle gambe”. “Passano il loro tempo lì senza fare nulla, in gabbia. Dovrebbero stare 90 giorni, finiscono per starci il doppio senza che nessuno li avvisi” attacca la componente del Collegio del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti.