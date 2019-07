Barattolo, la Municipale sequestra le merci a due espositori

Ieri, domenica 14 luglio, durante la consueta attività di controllo all’interno del mercato del libero scambio di via Carcano denominato “Barattolo”, Agenti del Comando Porta Palazzo hanno sequestrato merci a due espositori, poiché in contrasto con il regolamento di partecipazione dagli stessi sottoscritto all'atto dell'iscrizione all'associazione. I due, infatti, detenevano per la vendita prodotti confezionati nuovi, etichettati e incellofanati e mai usati.

Sono stati sanzionati con un verbale di euro 166.67 e le merci, consistenti in slip da bambino/uomo, collant da donna, tovagliette per servizio all’americana, portabottiglie in stoffa, confezioni di pannoloni da adulto, sono state sequestrate amministrativamente.

I due venditori sono stati segnalati alla Divisione Commercio per l’irrogazione della sanzione accessoria dell’esclusione dalla partecipazione al mercato del libero scambio, sanzione accessoria che scatta alla seconda violazione accertata.