Maltempo a Torino, in tilt bus e tram: ecco come sono deviate le linee

Disagi questa mattina a Torino a causa del maltempo per i passeggeri di bus e tram. Diversi mezzi pubblici, come si legge sulla pagina facebook della Gtt, hanno dovuto cambiare percorso a causa di alberi caduti sulle linee o altri impedimenti.

Hanno ripreso il loro regolare tragitto il tram 9 e il bus 30. Il primo era stato deviato a causa di un intralcio in largo Grosseto, mentre il secondo a causa di un albero su corso Chieri era stato limitato dal capolinea di Torino corso San Maurizio, a piazzale Marco Aurelio e dal capolinea di Chieri, via Gozzano, a Pino Torinese.

Dalle 8:50 non è possibile transitare su via XX Settembre, pertanto le linee che vi passano sono stati spostate. Una variazione che colpisce anche la linea 4 in direzione Falchera, che a causa di un blocco anche su corso Turati passa per corso Lepanto, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi ( FS Porta Nuova), corso Vittorio Emanuele II°, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, percorso normale.

Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia, molte strade sono rimaste allagate e la minima è scesa a 13 gradi. Ai 3.272 metri della stazione di Ceresole Reale, nel Gran Paradiso, minima -4.1; a Bardonecchia, in Valle di Susa, la stazione meteo di Arpa a 3.000 metri ha registrato una minima di -1.5. Sulle montagne torinesi si registrano nevicate.

La perturbazione dovrebbe lasciare il Piemonte a partire dal pomeriggio.